Serie A, accordo TIM-DAZN? Colloqui preliminari con Sky, spunta l'ipotesi Amazon

TIM e DAZN a un passo dall’accordo sulla Serie A. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, la trattativa fra le due società è in dirittura d’arrivo, anche se restano ancora alcuni dettagli da limare.

DAZN sarebbe disposta a concedere uno sconto a TIM per i diritti tv 2021-2024, con la cifra che scenderebbe da 340 a 100 milioni annui, come riportato da Calcio&Finanza:

“In cambio, la telco rinuncerebbe all’esclusiva sulla distribuzione con DAZN. Potrà stringere accordi di distribuzione con altri operatori, già in corso colloqui preliminari fra la piattaforma streaming e Sky: ondizione imprescindibile posta dalla pay-tv a DAZN sarebbe la riattivazione dei canali satellitari, attuando di fatto una riedizione a parti invertite dell’accordo vigente fra le due società per lo scorso triennio.

Se il negoziato Sky-DAZN non dovesse andare in porto, non è da escludere che possa cercare altri operatori a cui cedere i diritti in sublicenza, per esempio ad Amazon”