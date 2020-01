Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli che fino a questo punto ha raccolto poche soddisfazioni in questa annata e che sembra destinato a scendere di categoria per crescere e farsi le ossa, ha deciso di trascorrere una serata di relax insieme alla fidanzata Maria. I due sono andati al teatro Cilea per la commedia di Biagio Izzo e Mario Porfito.

Clicca sulla foto in allegato