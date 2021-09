Ricorso Osimhen, sentenza live sulla squalifica: c'è ottimismo da Napoli

Sentenza ricorso Osimhen sulla squalifica del Giudice Sportivo dopo l'espulsione dell'arbitro Aureliano in Napoli-Venezia. Arrivano aggiornamenti riguardo le ultime notizie sul ricorso alla squalifica di Osimhen. Perché, oggi, alle ore 16:00, ci sarà in diretta l'udineza ala Palazzo FIGC per il ricorso presentato dal Napoli dopo la squalifica di Osimhen, sentenza in arrivo.

Sentenza Osimhen sulla squalifica dopo il ricorso

Sentenza Osimhen ricorso. Arriverà oggi, poco dopo l'udienza che inizierà alle ore 16, la sentenza di Osimhen dopo il ricorso presentato post squalifica. La decisione arriverà dal Giudice Sportivo che ha accolto il ricorso del Napoli su Osimhen e darà il giudizio finale dopo aver esaminato il caso in maniera più approfondita.

Ricorso Osimhen, ottimismo del Napoli

Ricorso Osimhen, c'è ottimismo da parte del Napoli calcio. Il Napoli ci prova nell’udienza del ricorso contro la squalifica di due giornate per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Squalifica Osimhen dopo Napoli-Venezia

Osimhen squalifica. Sono due giornate di squalifica per Victor Osimhen dopo Napoli-Venezia per un fallo su Heymans. Il Giudice Sportivo ha punito l'attaccante nigeriano "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco".

Osimhen gioca contro la Juve?

La presenza di Osimehn contro la Juve dipendeà dalla sentenza di oggi del Giudice Sportivo, se dovesse essere confermata la squalifica allora Spalletti userà il Piano B con Petagna favorito. In caso di esito positivo del ricorso, il nigeriano sarà regolarmente in campo contro la Juve.