Da La Spezia attaccano: fumogeni su famiglie e ragazzini, tifosi del Napoli placati con gli idranti

Notizie Napoli calcio. Scende inaccettabili durante Spezia-Napoli, con le tifoserie giunte a contatto nel corso del primo tempo: la tensione era già iniziata al di fuori dell'impianto con l'assalto ad alcuni pullman con supporters partenopei, per poi sfociare anche su terreno di gioco con l'intervento delle forze dell'ordine a placare il tutto.

Intanto da La Spezia, il portale CalcioSpezia.it ricostruisce l'accaduto ed attacca il comportamento dei tifosi del Napoli, rei di essere, secondo i colleghi liguri, i soli responsabili dell'accaduto:

I tifosi del Napoli stipati nel settore “Curva Piscina” hanno aggredito i tifosi dello Spezia iniziando con un lancio di torce e fumogeni sulle famiglie e i ragazzi spezzini che assistevano alla partita. Come se non bastasse i “tifosi” del Napoli hanno poi scavalcato la recinzione venendo a contatto con gli steward e i pochissimi cellerini presenti in quella zona in assetto anti sommossa, circa una decina.

In seguito i pompieri presenti al “Picco” hanno letteralmente lavato con gli idranti gli scatenati tifosi partenopei cercando di placare la loro rabbia, ma anche questo sembra essere servito a poco. Sembra che alla base del comportamento sconsiderato e criminale dei tifosi del Napoli ci siano stati episodi di tensione avvenuti tra le due tifoserie nel pre partita.