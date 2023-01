Scontri Napoli-Roma, spuntano altri audio: "Gli han spaccato gambe e braccia, i napoletani le han date"

Ultime notizie Serie A - Nella giornata di ieri com'è ormai noto vi sono stati scontri in Autogrill sull'A1 fra ultras di Napoli e Roma. Circolano in queste ore via social alcuni messaggi audio di Whatsapp che racconterebbero l'accaduto, da prendere come sempre con le pinze:

"Praticamente dovrebbe essere che un pullman di napoletani ha incontrato un pulmino di romanisti sull'Autostrada: li han stretti, affiancati e pestati di botte. Poi pian piano sono arrivati altri tifosi, ma pare che le abbiamo prese proprio male, una roba storica proprio".

Mentre un altro tifoso giallorosso racconta: