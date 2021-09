"Scemo, buffone!", De Laurentiis insultato all'uscita del Maradona dopo Napoli-Benevento [VIDEO]

Napoli calcio - La sconfitta pesante in amichevole al "Maradona" contro il Benevento non è piaciuta ad una parte dei tifosi. Come dimostrano le immagini, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato pesantemente insultato quando ha lasciato in auto l'impianto sportivo di Fuorigrotta da parte di un piccolo gruppo di sostenitori del Napoli. "Scemo, buffone, compra i giocatori" sono state le parole rivolte al presidente del Napoli. Clicca su play per vedere il video postato su TikTok da una tifosa partenopea: