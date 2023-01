Scandalo Juve, intercettato anche un giornalista! Ziliani svela: "È Vaciago, direttore di TuttoSport: sapeva tutto"

Ultime notizie. L'accusa è clamorosa: Guido Vaciago, direttore del quotidiano Tuttosport, sarebbe stato a conoscenza delle plusvalenze fittizie della Juventus.

Scrive il giornalista Maurizio Zaccone, pubblicando un estratto del faldone del processo plusvalenze: "C'è quindi un giornalista che, chiacchierando con Paratici, si mostra perfettamente a conoscenza del sistema illecito di plusvalenze".

Ebbene, stando a quanto scrive il giornalista Paolo Ziliani oggi sul Fatto Quotidiano, quel giornalista sarebbe proprio Guido Vaciago, direttore del noto quotidiano sportivo torinese TuttoSport. Zaccone aggiunge: "Lo stesso quotidiano che ci sta regalando perle rare di indignazione per un'accusa che sapevano alla perfezione essere fondata".

Di seguito l'intercettazione incriminata - citata da Ziliani su Il Fatto Quotidiano, durante la quale il giornalista parla al telefono con Paratici:

"Non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! (...) a un certo punto facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150,d evi fare 70 (...) e poi lui ve le faceva. E ringraziate che le faceva perché così avete mascherato i problemi per 3 anni". Al che Paratici risponde: "Eh no, per 6 o 7! Però va bene: magari 3".