Sassuolo-Napoli, la verità sul rischio nebbia: la situazione attuale al Mapei Stadium | VIDEO CN24

Ultime notizie Serie A - Questa sera al Mapei Stadium alle ore 20:45 andrà in scena Sassuolo-Napoli, gara valida per la 23ª giornata di Serie A TIM. Non manca ormai molto al fischio d'inizio. E CalcioNapoli24 è già nella cittadina in provincia di Modena, dove offrirà un largo pre e post partita dallo stadio.

Sassuolo-Napoli e il rischio nebbia: la situazione

Quest'oggi si era parlato di un forte rischio nebbia, questa sera in zona Reggio Emilia. E di conseguenza anche al Mapei Stadium. Ma la situazione che vi accontiamo da Sassuolo è diversa:

Meteo Sassuolo-Napoli

In molti parlano di un rischio nebbia per Sassuolo-Napoli, ecco le ultime in merito da Paolo Corazzon di 3B Meteo che è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: