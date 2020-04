Ultime calcio - Sulla Gazzetta di Modena c'è spazio per le ultime vicende di casa Sassuolo: "Sassuolo-De Zerbi: segnali di rinnovo, ma Fiorentina e Napoli..." scrive il quotidiano modenese in edicola quest'oggi. Il vero problema è che su De Zerbi si stanno muovendo altri club, in primis Fiorentina e Napoli. Il tecnico sta valutando la situazione, consapevole che restare a Sassuolo non sarebbe un ripiego.