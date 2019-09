Maurizio Sarri è sempre stato particolarmente scaramantico e, apprendendo quanto riportato da Il Giornale, il tecnico della Juventus non sembra aver modificato il proprio pensiero. Non avendo mai vinto a Firenze (tre pareggi e una sconfitta con Napoli ed Empoli), lo stesso Sarri ha deciso di cambiare l'hotel dove alloggiare: il tentativo scaramantico è dunque quello di sfatare il tabù del Franchi allontanando i fantasmi del passato e soprattutto di quello "Scudetto perso in albergo".