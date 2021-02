San Valentino si colora d'azzurro per Maradona, dedica speciale ai Quartieri Spagnoli: la lettura del libro-dedica di Pisani [VIDEO]

Napoli - A Napoli San Valentino si colora di azzurro. Musica, arte e cultura maradoniane in strada in memoria e testimonianza di amore per il più amato di tutti i tempi Diego Armando Maradona soprannominato l’avvocato di dio per i suoi valori e la sua difesa dei più deboli. Dalle ore 10,30 ai Quartieri Spagnoli, ai piedi del murales del campione in largo Maradona, la magia azzurra si esprimerà tra arte, musica e cultura con dediche e tributi dell’amore dei napoletani al grande capitano. Un sogno ed un impronta di felicità per ogni napoletano. Diego sarà ricordato tramite musiche, dipinti dell’artista Giuseppe Klain che saranno istallati ai piedi del murales e con la lettura del libro dedicato dall’amico Angelo Pisani proprio all’avvocato del Dios.

Clicca sui file in allegato