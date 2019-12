San Paolo, valanga di Daspo e multe dalla Questura: più di sessanta sanzioni da ottobre ad oggi

È proseguita anche a dicembre l’attività della Questura di Napoli a tutela della sicurezza delle competizioni sportive. Le elenca su Facebook la pagina ufficiale della Questura: otto Daspo e cinquantacinque sanzioni amministrative.

Dall’inizio del mese, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina.

Altri 4 Daspo, sempre per due anni, sono stati emessi:

uno per una condotta di scavalcamento in occasione dell’incontro Napoli-Verona del 19 ottobre;

uno per il possesso di un petardo in occasione dell’incontro Napoli-Bologna dell’1 dicembre;

uno per aver esploso alcuni petardi all’esterno dello stadio durante quest’ultimo incontro;

uno per aggressione ad uno steward in occasione dell’incontro Napoli-Atalanta del 30 ottobre;

Infine, con riferimento agli incontri Napoli-Verona del 19 ottobre, Napoli-Bologna del 1° dicembre, Napoli-Genk del 10 dicembre e Napoli-Parma del 14 dicembre, sono state complessivamente elevate 55 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo quali