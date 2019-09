San Paolo, pronto il nuovo sistema di videosorveglianza: ci saranno 190 telecamere per il riconoscimento facciale

Ultime calcio Napoli - I nuovi spogliatoi dello Stadio San Paolo sono pronti ad accogliere allenatore e giocatori di Napoli e Sampdoria, domani, per la prima partita casalinga di campionato della squadra partenopea. Anche il nuovo sistema di videosorveglianza, una rete di 190 telecamere ad alta definizione con riconoscimento facciale a lungo raggio, è pronto per entrare in funzione. Nel pieno rispetto del cronoprogramma, questi due interventi si aggiungono al complesso lavoro di restyling e ristrutturazione che l'Agenzia Regionale per l'Universiade, attraverso il finanziamento della Regione Campania, ha realizzato per lo Stadio San Paolo in occasione dell'Universiade.

Sono oltre ventidue i milioni di euro investiti dalla Regione Campania per rinnovare l'impianto di Fuorigrotta che lo scorso luglio ha ospitato le gare di atletica di Napoli 2019. Prima degli spogliatoi e del sistema di videosorveglianza, per mesi si è lavorato senza sosta per la sostituzione dei seggiolini, per la realizzazione della nuova pista d’atletica - che è diventata immediatamente fruibile per allenamenti - per il completamento del nuovo impianto audio video, il nuovo impianto luci, la riqualificazione dei servizi igienici e postazioni di Pronto Soccorso.

Questo pomeriggio, si sono recati in visita al San Paolo per accertare lo stato dell'impianto, il Commissario straordinario dell'Universiade, Gianluca Basile, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il capo di Gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio e il Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis.