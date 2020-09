Ultime calcio - E' atteso in serata a Genova Keita Balde. L'attaccante è il grande colpo atteso per la formazione di Claudio Ranieri. Lascerà Montecarlo e sbarcherà in Liguria nelle prossime ore. Il giocatore si trasferità alla Sampdoria in prestito da 1 milione con 10 per il riscatto. Domattina le visite mediche. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Keita