RPN - Osimhen in panchina contro l'Ajax, il nigeriano sarà convocato: le ultime

Più di un mese fermo ai box, ora Victor Osimhen è pronto a tornare in campo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il nigeriano sarà regolarmente convocato per la gara di domani tra Napoli e Ajax. Un ritorno attesissimo dalla tifoseria napoletana e dallo stesso bomber azzurro. Fonti vicine al calciatore ci assicurano: Osimhen sta bene e sta ritrovando già il 100% della forma, e domani sarà in panchina per il quarto turno di Champions League. Negli ultimi check-in con lo staff medico del Napoli, il nigeriano ha dimostrato di essere pronto per giocare. Non dal 1', ma comunque come pedina a partita in corso. Dopotutto, Osimhen ha ormai ripreso ad allenarsi con il gruppo e i segnali che giungono da Castel Volturno sono più che positivi. È probabile che, al netto di eventuali imprevisti, ne dia l'annuncio lo stesso Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna.