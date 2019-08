Primi minuti giocati per Marko Rog con la sua nuova squadra. Il centrocampista croato, ora al Cagliari, ha giocato mezz'ora in occasione dell'amichevole che i sardi hanno pareggiato per 1 a 1 contro il Catania. L'ex azzurro è entrato al minuto 67 al posto di Cacciatore.