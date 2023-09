RMC Sport - Contatto De Laurentiis-Galtier: l'ex Psg ha dato disponibilità, c'è anche l'OM

Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riporta RMC Sport, nelle ultime ore è tornato a informarsi sulla possibilità di ingaggiare Christophe Galtier dopo l'avvio complicato di Rudi Garcia.

Galtier

De Laurentiis pensa a Galtier

Galtier è da diversi anni nel mirino del numero uno del club partenopeo che adesso ha riavviato i contatti col manager marsigliese visto il complicato inizio per Rudi Garcia. L'ex allenatore del PSG ha tanta voglia di tornare in sella ed è oggi una opzione anche per l'Olympique Marsiglia. Dal Napoli per ora solo un contatto esplorativo.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli