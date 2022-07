Osimhen furioso, flessioni per Ostigard e Spalletti con Giuntoli in panchina: tutti gli scatti della seduta pomeridiana a Castel di Sangro | FOTOGALLERY

Ultime notizie calcio Napoli - Si è concluso da pochi istanti la seconda seduta odierna d'allenamento nel ritiro di Castel di Sangro della SSC Napoli. Sessione, questa, che è stata caratterizzata in maniera del tutto inevitabile dall'allontanamento di Victor Osimhen a causa delle proteste eccessive generate da un presunto fallo su Ostigard.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, fotogallery della seduta

Non è successo, però, ovviamente solo questo, con i momenti salienti che sono stati immortalati per CalcioNapoli24 dagli scatti di Ciro De Luca. Ricordiamo che alla seduta non ha preso parte Fabian Ruiz, al pari di Adam Ounas che ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Clicca sulle foto in allegato per la fotogallery