Ritiro Napoli a Dimaro, la capienza dello stadio di Carciato è stata triplicata! Il dato

Ultime notizie Napoli - È tutto pronto in Val di Sole per il 12.o ritiro precampionato del Napoli che si aprirà ufficialmente stasera a Dimaro Folgarida con l’arrivo della squadra previsto per le 19.00 allo Sport Hotel Rosatti, per undici giorni destinato a trasformarsi nella Casa del Napoli in Trentino con la facciata illuminata ogni notte di tricolore.

Tutto è stato analizzato, comprese le due ulteriori tribune allestite nelle ultime sulle curve dello stadio - verso nord la Meledrio (726 posti a sedere) e verso sud la Carciato (276 posti a sedere) - che si aggiungono ai 614 posti della Tribuna Centrale. In totale quindi 1.616 spettatori - un numero quasi tre volte superiore allo scorso anno - potranno assistere agli allenamenti mattutini e pomeridiani della squadra allenata da Rudi Garcia e alle due amichevoli con l’Anaune Val di Non ASD (giovedì 20 luglio ore 18.00) e con la Spal (lunedì 24 ore 18.00).