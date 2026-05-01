Gila, l'agente: “Milan e Allegri sono top: un orgoglio, ma ora c’è la Lazio”

Le Interviste fonte : pianetamilan
Gila, l'agente: “Milan e Allegri sono top: un orgoglio, ma ora c’è la Lazio”

Calciomercato Serie A, parla l'agente di Gila

Ultimissime Serie A - Il nome di Mario Gila continua a circolare con insistenza in ottica mercato, ma dal suo entourage arriva un messaggio chiaro: nessuna trattativa in corso e piena concentrazione sugli impegni con la Lazio. A fare chiarezza è stato il suo agente, Alejandro Camaño, intervenuto in esclusiva PianetaMilan per fare il punto sulla situazione.

Calciomercato Serie A, parla l'agente di Gila 

Il difensore spagnolo è tra i profili più seguiti del momento, con diversi club interessati alle sue prestazioni. Tra questi anche il Milan, ma l’agente ha voluto smorzare ogni voce: “Mario ha un altro anno di contratto con la Lazio. Posso dire che, rispettando il lavoro di tutti, non esiste nulla di quanto ho letto”.

Parole che raffreddano il tema Gila Milan, almeno per il momento. Camaño, però, non nasconde l’apprezzamento per l’accostamento ai rossoneri: “Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio giocatore venga accostato ad uno dei club più importanti al mondo. Per me è un orgoglio, ma devo rispettare la Lazio ed il momento così fondamentale della stagione”.

Il focus resta quindi sugli obiettivi immediati, a partire dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter, appuntamento chiave per il club biancoceleste. L’agente ha ribadito la necessità di mantenere la concentrazione su questo traguardo: “La Lazio ha di fronte a sé la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La Coppa Italia è un trofeo”.

Infine, una precisazione netta sul fronte trattative: “Non parlo con il Milan, con la Juve e nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario. Io sono solo il procuratore del giocatore”.

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