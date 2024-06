Risposta straordinaria di Antonio Conte in conferenza | VIDEO

Risposta straordinaria di Antonio Conte che replica ai mal di pancia di alcuni calciatori che vorrebbero andare via da Napoli. Sentite come risponde il nuovo allenatore alla domanda di Umberto Chiariello in merito ai calciatori che resterebbero a Napoli scontenti.

"Accetterò di perdere giocatori non motivati e che non vorrei perdere? Quello che mi auguro che possa cambiare nel mio percorso triennale a Napoli è che il Napoli non venga vista come una meta di passaggio ma come un punto d'arrivo. Altrimenti facciamo sempre discorsi su discorsi, un calciatore viene al Napoli perché sa di lottare per qualcosa di importante ogni anno. Deve sentirsi responsabile, se a uno viene il mal di pancia e non è contento sta con me ogni giorno, mi sta affianco, gli racconto due cose e mi faccio aiutare a fare l'allenatore. Il discorso di giocatori non contenti non lo accetto e non lo accetterò mai. Patti chiari e amicizia lunga, con il mio staff lavoreremo. Se qualcuno non è contento si mette al mio fianco e gli troviamo qualcosa da fare per divertirci".