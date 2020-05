Ripresa Serie A, domani l'invio del protocollo a Spadafora! Il nuovo inizio può slittare di una settimana, tutto dipende dal Governo

Ultime notizie calcio - Siamo alla vigilia di una settimana di fondamentale importanza per il calcio italiano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, domani ci sarà l'invio del protocollo, martedì il Consiglio di Lega e giovedì l'incontro del ministro Spadafora con il mondo del calcio. L'intenzione, al momento, resta quella di far ripartire la Serie A il 13 giugno nella speranza che la norma relativa alla sospensione di tutti gli eventi fino al 14 giugno possa essere rivista nel nuovo Dpcm. Un'altra variabile da tenere in considerazione è quella che allo stato attuale delle cose prima del 14 giugno non è consentito spostarsi tra le Regioni. A tal proposito, potrebbero esserci delle aperture differenziate tenendo conto della curva dei contagi ed ovviamente la Lombardia merita un discorso particolarmente attento. Per questo motivo, pare che l'indirizzo sia quello di far riprendere il massimo campionato italiano il 20 giugno, facendo dunque slittare di una settimana la data del nuovo inizio.

Spadafora ripresa Serie A