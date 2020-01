Rio Ferdinand consiglia lo United sul mercato: "Ci sono due giocatori del Napoli da prendere assolutamente!"

Ultime calciomercato. Il Manchester United è alla ricerca di colpi pregiati sul mercato per tornare ad essere competitivo come un tempo. L'ex bandiera dei Red Devils, Rio Ferdinand, ha consigliato al club inglese di puntare due gioielli del NapolI: si tratta di Fabian e Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli, lo United su due azzurri?

Come confermato sul suo profilo Twitter, lo stesso Ferdinand non ha avuto esitazione nell'indicare i due talenti del Napoli come rinforzi in vista delle prossime sessioni. L'ex difensore, inoltre, si è giocato anche una "wild card" indicando l'ex obiettivo azzurro Augustin Almendra come nome a sorpresa sul quale scommettere per il futuro.