Rinvio Juve-Napoli? Asl Napoli 2, D'Amore: "Al momento non ci sono i presupposti, ma la Lega dovrebbe fermare le prossime due giornate"

Notizie Napoli calcio. Si giocherà Juventus-Napoli? E' questa la grande domanda delle ultime ore, dopo il numero crescente di positivi al Covid nella formazione partenopea. Ecco le ultime in merito da Tuttosport:

La situazione è molto più seria di quando le Asl Napoli 1 e Napoli 2 decisero nella passata stagione di bloccare la squadra il giorno in cui avrebbe dovuto infilarsi su di un aereo ed arrivare a Torino per giocare, anche all’epoca, la partita contro la Juventus. La domanda è: cosa decideranno le Asl napoletane di fronte alla constatazione del numero alto di contagiati nel Napoli?

«Al momento non ci sono i presupposti - spiega il direttore generale dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore - perché molti contagiati non sono entrati in contatto con il gruppo squadra. Piuttosto dovrebbe essere la Lega Calcio a decidere di fermare il campionato per un paio di giornate, perché così è falsato, ma anche perché vedrete che saranno costretti a fermare la giornata in programma domenica, vista la clamorosa crescita dei contagi nel nostro Paese. Comunque restiamo sempre allertati, vediamo cosa accadrà domani (oggi, ndr), poi ragioneremo anche con l’Asl Napoli 1»