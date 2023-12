Rinnovo Osimhen, Il Mattino - Incontro a Madrid con Calenda, colpisce l'ottimismo di ADL per un motivo

Calciomercato SSC Napoli - Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis s'è sbilanciato sul rinnovo di Victor Osimhen: "Siamo alle firme", un prolungamento di contratto che sarebbe importante perché garantirebbe potere contrattuale al club azzurro nella prossima estate, quando è indubbio che arriveranno grosse offerte per l'attaccante nigeriano.

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino approfondisce la vicenda del rinnovo Osimhen-Napoli:

"Anche se non si capisce mai se è l'ottimismo nel Dna del patron azzurro a parlare, o qualcosa si è mosso nelle ultime ore. «Osimhen? Siamo alla firma che è in sospeso da questa estate». Roba da champagne e fuochi d'artificio se non lo avesse già annunciato in estate sulla Msc Fantasia. Tredici appuntamenti non sono riusciti, poi, a definire i dettagli del prolungamento che tiene sul fiato in sospeso i tifosi napoletani. Ma colpisce l'ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione da parte di De Laurentiis.

La chiacchiera a Madrid con Calenda avvicina, quindi, alla fumata bianca che, sostiene De Laurentiis, sia imminente. Non resta che aspettare che il nigeriano metta quella firma che, il 19 ottobre, De Laurentiis disse di non voler più mettere: «Se dopo una stretta di mano le cose cambiano dispiace, ma la vita va avanti», ammise il patron. Evidentemente da allora, le diplomazie hanno ricucito le incomprensioni".