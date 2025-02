Restyling stadio Maradona, Il Mattino: spunta un grosso rischio per il Napoli verso Euro 2032

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa ieri ha parlato dell'esigenza di avere un centro sportivo, le infrastrutture che non ci sono, invoca il settore giovanile e «uno spirito di appartenenza» che solo «una casa del Napoli» potrebbe dare. Ma non ha aperto al tema stadio, conscio dei problemi burocratici che riguardano questo tema.

Nuovo stadio Napoli: il rischio

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive anche del nuovo stadio:

"Benitez nel 2015, di questi tempi, dieci anni fa, diceva esattamente le stesse cose. E che chiedeva anche interventi per un nuovo stadio. Riferimento che Conte non ha fatto, perché sa bene, visto che non gli sfugge nulla, l'insieme dei nodi burocratici e politici che ci sono dietro il restyling del Maradona anche in vista dell'Europeo del 2032 che Napoli rischia, seriamente, di perdere senza un'intesa rapida. Anche tra istituzioni".