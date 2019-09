Repubblica - Solo spavento per Elmas, calciatore atteso a Castel Volturno domani. Fabian, Manolas e Meret i primi a rientrare

Notizie calcio Napoli- Problemi per Eljif Elmas, centrocampista della SSC Napoli, nella giornata di ieri. Il calciatore azzurro ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per un botta alla caviglia destra dopo uno scontro con un compagno di squadra.

Ecco quanto riportato da Repubblica riguardo l'infortunio di Elmas: "Solo un grande spavento e nulla più. Eljif Elmas ha rimediato una botta alla caviglia durante l’allenamento di ieri con la nazionale macedone: ha interrotto prima il lavoro rispetto ai compagni dopo uno scontro con Iliev e si è sottoposto ad alcuni accertamenti che non hanno evidenziato alcun tipo di problema. Il talento del Napoli ha poi voluto rassicurare sui social i tanti tifosi azzurri che nel pomeriggio si erano allarmati per le sue condizioni. «Volevo ringraziare le tante persone che si sono interessate. Ho rimediato un infortunio nell’allenamento di domenica, ma adesso sto già molto meglio e spero di giocare la prossima partita». La Macedonia affronterà oggi in trasferta la Lettonia nelle qualificazioni europee. Elmas è atteso al centro tecnico di Castel Volturno tra domani e mercoledì. I primi a rientrare saranno Fabian, Manolas e Meret. Carlo Ancelotti verificherà pure le condizioni di Milik, che in questi giorni si è allenato in Polonia con un fisioterapista di fiducia".