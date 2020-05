Repubblica - Ripresa allenamenti Napoli, il vademecum da seguire: niente passaggi e recupero autonomo del pallone

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha approfondito le modalità con le quali oggi il Napoli tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti individuali. Ecco come si svolgeranno:

I " turni" di allenamento saranno tre: cominceranno stamattina ( verso le 9) i tre portieri: esercizi specifici, prese a terra, prese alte con un repertorio quasi completo. Uno para, gli altri due fanno lavoro atletico e viceversa. Vige la regola dell’alternanza. Un’oretta e mezza al massimo, poi toccherà al secondo gruppetto che inzierà alle 11. Auto nel parcheggio, divisa già indossata e sentiero obbligato verso i campi. Il Napoli ne ha tre. Su ognuno ci saranno quattro calciatori. A disposizione un medico con defibrillatore e un magazziniere.

Il lavoro sarà lo stesso per tutti: attivazione a secco e poi tabella personalizzata con il pallone. I passaggi non sono consentiti ( gli allenamenti sono strettamente individuali), i tiri invece sì. Tanto in porta non c’è nessuno (i portieri sono già andati via) e la barriera viene posizionata all’inizio della seduta. Esercitazione singola. Si calcia uno alla volta e poi naturalmente bisognerà recuperare anche il pallone. Alla fine si torna a casa e si fa la doccia.