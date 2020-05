Regione Campania, De Luca: "Avviata la distribuzione di oltre un milione e 250mila mascherine per bambini"

Ultime coronavirus - Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha scritto sulla propria pagina Facebook:

"Dopo 4 milioni e mezzo di mascherine per adulti inviate a casa dei nostri concittadini, abbiamo avviato la distribuzione di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni. Abbiamo voluto iniziare questa ulteriore distribuzione dai 200 bambini degli istituti Smaldone di Napoli e Salerno che si prendono cura di minori sordomuti e in alcuni casi anche ciechi dalla nascita. Soprattutto in questo momento, dobbiamo tutelare in primo luogo i più deboli".