"Consiglio alla @juventus @officialsscnapoli @mrancelotti @lorinsigneofficial (tu manc puó trasì)", a scriverlo sul proprio profilo Instagram è l'attore comico napoletano Peppe Iodice che pubblica un video ironico in cui commenta la notizia del divieto di vendita dei biglietti di Juventus-Napoli a chi è nato in Campania come si legge sul sito ufficiale della Juventus.

Clicca sul player per vedere le immagini