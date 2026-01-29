Ranking Uefa per club: Napoli al 31esimo posto in classifica, Inter al terzo

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Classifica Ranking Uefa per Club, arrivano le sorprese sui numeri delle italiane

Ultime notizie calcio - Classifica Ranking Uefa per club, il calcolo dei punti di ogni squadra è dato dalla somma dei singoli punteggi nelle cinque stagioni precedenti nelle competizioni europee (cinque compresa la stagione in corso). Come logico, i punteggi di ogni singola annata sono assegnati in base ai risultati sportivi nelle coppe: Napoli lontano al 31esimo posto, sul podio c'è l'Inter.

  • 95esimo posto - Coefficiente Uefa Bologna: 20.500
  • 37esimo posto - Coefficiente Uefa Lazio: 59.000
  • 31esimo posto - Coefficiente Uefa Napoli: 63.000
  • 27esimo posto - Coefficiente Uefa Milan: 66.000
  • 24esimo posto - Coefficiente Uefa Fiorentina: 69.250
  • 21esimo posto - Coefficiente Uefa Juventus: 72.250
  • 16esimo posto - Coefficiente Uefa Atalanta: 82.500
  • 13esimo posto - Coefficiente Uefa Roma: 93.250
  • 3 posto - Coefficiente Uefa Inter: 127.000
  • 2 posto - Coefficiente Uefa Bayern Monaco: 135.500
  • 1 posto - Coefficiente Uefa Real Madrid: 137.500
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