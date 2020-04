Ultime calcio - Scrive su Twitter il giornalista Rai Paolo Paganini:

"Buongiorno. Come avevamo anticipato 1 mese fa la Juventus è interessata a Milik viste anche le difficoltà per Icardi. Con il Napoli però ci sono altre 2 situazioni in ballo Mertens e Allan (ma c’è anche Inter) con Bernardeschi che piace al Napoli".