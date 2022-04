Rai, Coppola: "De Laurentiis, è troppo tardi: ecco i malumori dello spogliatoio e la verità su Napoli-Verona"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco Coppola, giornalista:

"La grande delusione del campionato è il Napoli perché la situazione era estremamente favorevole e chissà se capiterà ancora. Non si vince solo sul campo, ci vuole un’organizzazione e nel momento decisivo è mancata.

La presenza del presidente De Laurentiis a Castelvolturno? Tutto ciò che si fa è tardivo. Negli ultimi tempi ho notato il malumore, tra calciatori in scadenza, riduzione di ingaggi e l’aver perso Insigne con tanti mesi di anticipo non è stato un bel segnale. Poi, non c’è un dirigente intermediario tra squadra e società e ogni calciatore si ritrova da solo.

Gli 8 minuti di Empoli sembrano disdegnati da un regista occulto. Ed è un peccato perché quest’anno si poteva raggiungere un traguardo incredibile.

Ricordo quell’ultima partita del Napoli di Gattuso contro il Verona, lì l’allenatore fu zittito dalla squadra evidentemente delusa dagli atteggiamenti della società. In quel match c’è stato un duello tra società e squadra che ha partorito quel risultato".