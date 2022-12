Rai, clamoroso sfogo di Antinelli: "Hanno provato ad eliminarmi! Calunnie e insulti, provo pena per te"

Alessandro Antinelli è un giornalista, volto di Rai Sport e protagonista - in Rai - dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Concluso il Mondiale, Antinelli ha pubblicato un lungo messaggio su Twitter per ringraziare i suoi colleghi, ma si è lasciato andare anche ad un clamoroso sfogo contro una persona non meglio identificata, probabilmente un dirigente Rai o un collega della redazione di Rai Sport.

Ultime notizie. Ecco il messaggio di Antinelli: "È tempo di ringraziamenti, gli ultimi e più sentiti. Grazie alla Rai e a De Stefano per aver creduto in me e per aver creduto che fosse possibile raccontare 64 partite in maniera degna. Spero che la missione sia compiuta. Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella, fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto. Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Strama, Dige e Sebino. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport".

Sfogo di Alessandro Antinelli

Poi il lungo e inaspettato sfogo di Alessandro Antinelli: "Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti".