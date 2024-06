Rafa Marin si sta già allenando! Vuole farsi trovare pronto per Conte? | VIDEO

Manca ancora l'ufficialità, ma pare che sarà proprio lui il primo acquisto del Napoli dell'era Conte: il difensore del Real Madrid Rafa Marin arriva per rinforzare il reparto arretrato azzurro impostato con la difesa a 3. Classe 2002, alto 191cm, nella passata stagione ha giocato in prestito all'Alaves ed ha concluso il campionato con 33 presenze e un decimo posto in classifica.

Il suo arrivo a Napoli dovrebbe essere imminente. Nel frattempo Rafa Marin si sta allenando da solo per farsi trovare pronto in vista del ritiro pre-campionato. E guardate con quale intensità: il video su CalcioNapoli24.