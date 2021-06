Napoli - Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, lo staff di Luciano Spalletti dovrebbe essere completato. Gli ultimi due tasselli saranno Francesco Sinatti come preparatore atletico e Francesco Calzona che vestirà i panni di allenatore in seconda. Entrambi sono già stati a Napoli quando sulla panchina partenopea c'era Maurizio Sarri. Per l'emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, Calzona e Sinatti avrebbero anche già firmato i contratti.