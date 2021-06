Quanto costa l'abbonamento a DAZN? Svelata la cifra ufficiale

Importanti novità per tutti gli amanti dello sport che, grazie a DAZN, potranno vedere i maggiori eventi sportivi italiani e internazionali live e una ricca proposta di documentari, approfondimenti, interviste e storie inedite e originali con protagonisti le stelle dello sport mondiale, tutto con un unico abbonamento.

A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) a cui si aggiungono LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Quanto costa abbonamento Dazn – L’offerta dal 1° luglio

A partire dal 1 luglio, la ricca proposta di DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.

Inoltre, Dazn ha sempre un’attenzione speciale per i propri clienti: chi è già abbonato pagherà infatti 19.99 euro al mese da settembre per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da Dazn.

Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

DAZN non è solo calcio e tutti gli appassionati in Italia potranno godere di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette.

A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Agli eventi sportivi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di DAZN Originals sia italiani che internazionali. DaThe Making of al più recente Ronaldo: El Presidente su Ronaldo il Fenomeno, il primo di una serie di 6 episodi visibili nei prossimi mesi, fino alle numerose proposte italiane con Linea Diletta, Vocabolario Borghi, le 4 stagioni de La Mente nel Pallone, il format Obiettivo e le adrenaliniche analisi di S-Piega Melandri e Mugello Confidential.