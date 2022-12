Quando tornano i giocatori del Napoli impegnati al Mondiale? Le date di ognuno degli azzurri

Quando tornano i giocatori del Napoli impegnati al Mondiale? A dare una risposta certa è stato Luciano Spalletti in conferenza stampa di chiusura ritiro in Turchia. Domani sera infatti, dopo l'amichevole contro il Crystal Palace, la squadra farà immediato ritorno a Napoli dove riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno. Poi le due amichevoli contro Villarreal e Lille (ancora non ufficializzata) allo stadio Maradona il 17 e il 21 dicembre.

In questo lasso di tempo, arriveranno anche i 5 giocatori azzurri impegnati al Mondiale. A dare però il "calendario" preciso del loro ritorno è stato lo stesso Spalletti, che ha annunciato che ogni giocatore tornerà dopo 15 giorni dall'ultima partita giocata in Qatar. Ecco quindi le date di ogni singolo giocatore, con Lozano che sarà il primo ad aggregarsi al gruppo: