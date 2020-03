"Può accadere di tutto", Gazzetta: "Il Napoli non convinto delle porte chiuse a Barcellona"

Ultime notizie calcio Napoli - E' arrivata pochi minuti la notizia ufficiale: Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse, con tanto di comunicati ufficiali da parte dei due club a chiudere, almeno apparentemente, il discorso. Eppure... Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, "il Napoli non è convinto del tutto che la decisione di giocare a porte chiuse sia definitiva. Vediamo cosa succederà in Spagna nei prossimi giorni, può accadere ancora di tutto, hanno commentato fonti interne al club". Insomma, questa storia potrebbe non essere ancora finita.