Notizie - Keylor Navas come Thiago Silva, Neymar ed Edinson Cavani. Secondo quanto riporta Espn, il portiere del Psg avrebbe imitato i due brasiliani e l'uruguaiano, compagni di squadra, e sarebbe tornato nel suo paese, la Costarica, in piena pandemia di Covid-19 assieme alla sua famiglia. L'ex estremo difensore del Real Madrid avrebbe speso non meno di 200.000 euro per organizzare un volo privato.