Problemi in Tv per l'amichevole del Napoli, 5 minuti di buio totale e senza segnale | FOTO

Napoli-Crystal Palace chiude il ritiro degli azzurri in Turchia. Vittoria per gli azzurri in campo ma polemiche sui social da parte dei tifosi che hanno acquistato la partita in pay per view su Sky o che hanno visto la gara tramite l'abbonamento a DAZN. Prima le critiche sulla qualità del campo e della trasmissione, poi addirittura 5 minuti di buio totale con il segnale che è sparito ed un avviso è comparso sugli schermi di chi stava seguendo la gara. Clicca su foto allegate per vedere l'immagine: