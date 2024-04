Probabili formazioni Napoli-Frosinone: due novità forzate nell'undici azzurro. Possibile cambio modulo per Di Francesco

Le probabili formazioni di Napoli - Frosinone, gara che si giocherà domani allo stadio Diego Armando Maradona alle 12.30, vede sia Francesco Calzona che Eusebio Di Francesco alle prese con qualche defezione dell'ultimo minuto. Non mancano le novità in entrambi gli schieramenti. Per gli azzurri sarà importante fare bottino pieno per cullare il sogno Europa mentre gli ospiti cercano punti pesanti in chiave salvezza.

Probabili formazioni Napoli Frosinone

Napoli - Francesco Calzona deve fare a meno di Matias Olivera; l'uruguaiano si è infortunato nel match di una settimana fa contro il Monza. Al suo posto ci sarà Mario Rui. Al centro della difesa non dovrebbe farcela il brasiliano Juan Jesus messo fuori causa da una sciatalgia che gli ha fatto saltare l'allenamento odierno. Spazio dunque a Ostigard accanto a Rrahmani. C'è anche l'ipotesi Natan anche se, al momento, sembra essere piuttosto remota. Confermato il terzetto di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti il tridente Kvara, Osimhen e Politano. Non ci sarà Ngonge squalificato.

Eusebio Di Francesco si affida ad un camaleontico 4-2-3-1. Davanti a Turati spazio a Zortea, Okoli, Romagnoli e Lirola. A centrocampo Barrenchea e Mazzitelli con Soulè, Renier e Valeri sulla trequarti. Cheddira e Kaio Jorge si giocano una maglia da terminale offensivo.