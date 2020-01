Napoli-Fiorentina, ultime di formazione da Sky: scelte obbligate in difesa, Gattuso conferma centrocampo e attacco. Panchina per Lobotka e Demme

Ultime notizie Napoli calcio. Si avvicina il calcio d'inizio di Napoli-Fiorentina (ore 20.45 allo stadio San Paolo), match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Queste le ultime di formazione secondo Sky Sport, con Gattuso che dovrebbe confermare le scelte della vigilia.

Napoli-Fiorentina probabili formazioni

Secondo l'emittente satellitare non dovrebbero esserci grosse sorprese per gli azzurri che confermano Ospina con Di Lorenzo, Hysaj, Manolas e Luperto. A centrocampo spazio al solito terzetto Allan, Fabian e Zielinski mentre in attacco torna il trio Insigne-Milik-Callejon. Gli ultimi arrivati Demme e Lobotka si ha la sensazione che possano partire dalla panchina.

Qualche dubbio in più per la Fiorentina di Iachini, che ripartirà dal 3-5-2 che ha eliminato l'Atalanta in Coppa Italia: in attacco ci sarà il tandem Chiesa-Cutrone, mentre in mediana spazio a Castrovilli, Pulgar e Benassi con Lirola e Dalbert sui lati.

Napoli (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.