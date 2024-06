Prezioso Casa Napoli e Meta Catania al primo round. Capitan Perugino: “Meritiamo di essere qui”

Vigilia di gara-1 della finale scudetto tra Prezioso Casa Napoli e Meta Catania in programma lunedì (domani) alle ore 20.30 al PalaJacazzi di Aversa. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport al canale 204. È l’ultima serie della stagione, quella più importante che può regalare un sogno, frutto di sacrificio e passione, ad ambedue le società. Per i partenopei è la prima finale scudetto della storia del club, per i siciliani, invece, la seconda: nella stagione 2020-21 la Meta ha perso all’ultimo atto contro l’Italservice Pesaro allenato proprio dall’attuale tecnico azzurro Fulvio Colini. In un PalaJacazzi sold-out in meno di 24 ore, il Prezioso Casa Napoli, dopo lo storico successo in coppa Italia, proverà a rendere questa annata ancora più magica. Soltanto otto squadre nella storia del Futsal sono riuscite a fare il double, accoppiata campionato e scudetto.

L’ultima società a riuscirci, nel 2021-22, l’Italservice Pesaro con Colini in panchina. Sono stati cinque giorni di intenso lavoro per gli azzurri, recuperare energie fisiche e mentali gli obiettivi primari dell’avvicinamento alla sfida. Entrambe le compagini arrivano con lo stesso numero di gare disputate ai play-off. La gara di andata in campionato terminò 2-2 in casa del Prezioso Casa Napoli, al ritorno, invece, i partenopei si imposero 1-5 in trasferta. I rossoblù vantano un roster ricco di esperienza e di qualità, spiccano i nomi di Turmena (ex del match), capitan Musumeci e della saracinesca Tornatore. Coach Juanra, alla sua prima esperienza in Italia, ha inciso particolarmente sull’andamento della squadra che, con un gioco ben delineato, è riuscita a imporsi prima ai danni del Genzano e poi del Pesaro. La sfida sarà diretta da Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese). Al cronometro: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Queste le parole in conferenza stampa di capitan Perugino: “Abbiamo vissuto una gara-3 emozionante, siamo arrivati in finale con merito, ora cerchiamo di recuperare energie. Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare. La classifica della regular season non conta, i play-off sono un campionato a parte. Loro sono arrivati quarti ma hanno dimostrato di essere ancora più forti, saranno delle partite molto difficili. Abbiamo affrontato il Catania in campionato e sono state due gare complicate. Verranno carichi e sicuri delle loro forze, ma noi abbiamo fiducia delle nostre qualità. Quest’anno, come non mai, i tifosi ci dimostrano affetto tutti i giorni. Sono una marcia in più per noi. Domani ci sarà un’atmosfera incredibile, può fare la differenza. Quest’anno siamo un gruppo straordinario che si basa sul lavoro e sul rispetto, abbiamo portato avanti una linea anche nei momenti difficili. Non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto alle altre volte, meritiamo di essere qui”.