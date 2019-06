Presunta combine Frosinone-Cagliari, il comunicato dei sardi: "Totale estraneità"

Per il quotidiano EL Pais, la partita del 20 aprile tra Frosinone e Cagliari, sarebbe stata "aggiustata". L'accusa poggerebbe su alcune intercettazioni dell'inchiesta sul calcioscommesse. Il Cagliari ha espresso il suo punto di vista con un comunicato ufficiale:

"Il Cagliari Calcio ha appreso con stupore da organi di stampa di essere stato menzionato quale parte lesa riguardo alla vicenda legata ad un presunto illecito all’interno del filone di indagini denominato “Oikos” riferito ad episodi di calcio scommesse del campionato spagnolo", si legge. "Il Club, citato in una partita oggetto di indagine come parte lesa, esprime la sua totale estraneità a questi presunti avvenimenti, diffidando chiunque dal citare e/o associare agli stessi, in maniera non opportuna, il nome della Società, con riserva di tutelare l’immagine e l’onorabilità del Club in ogni sede".