Presentazione nuova maglia Napoli, segui la diretta video su CalcioNapoli24 TV

Notizie Napoli - E' tempo di presentazione di una nuova maglia per la SSC Napoli. Il team creativo guidato da Valentina De Laurentiis ha infatti ideato e prodotto una nuova maglia, l'ultima per la stagione 2023-2024 che porterà ancora lo Scudetto cucito sul petto. La presentazione della nuova maglia si terrà mercoledì 27 marzo alle ore 12:00 da D'Angelo Santa Caterina a via Aniello Falcone.

Saranno sicuramente presenti all'evento sia Tommaso Bianchini, direttore dell'area marketing della SSC Napoli, che Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere.

L'evento sarà seguito in diretta video da CalcioNapoli24 a partire dalle ore 12:00