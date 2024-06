Presentazione Conte: intoppo Palazzo Reale e perché non può avvenire al Maradona

Presentazione Conte: dove avverrà il grande evento? Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole infatti fare qualcosa in grande stile per tale arrivo un po' in stile Rudi Garcia lo scorso anno al Museo di Capodimonte.

Presentazione Conte: le ultimissime in casa Napoli

Si era pensato al Teatro San Carlo ma l'idea è sfumata, resta sullo sfondo l'ipotesi Palazzo Reale ma anche qui ci sono intoppi: il luogo, come infatti svela Il Mattino oggi in edicola, ha chiesto il fitto e al contempo è impossibile la sala stampa del Maradona poiché lo stadio è attualmente impegnato per i concerti.