Premio Malafemmena 2019 domani in diretta su CalcioNapoli24TV dalle 19:30: tanti vip premiati, i dettagli

È’ quasi tutto pronto questa sera per la 15 edizione del Premio Malafemmena ideato dalla giornalista Barbara Carere e da suo marito l’ex calciatore Giuseppe Della Corte con la direzione artistica del maestro Alfredo Calfizzi . Quest’anno si svolgerà a Villa Doria a Capodimonte e la Madrina dell’evento sarà la bravissima cantante Valentina Stella che presenzia al premio Malafemmena da più di dieci anni.

Il premio sarà presentato dalla stessa Carere che ha scelto al suo fianco tra i migliori speaker radiofonici e spesso si è dilettato anche nelle vesti di attore in 'Fatti Unici” andato in onda in questi giorni su Rai 2, stiamo parlando del poliedrico artista Francesco Mastrandrea. Grande segretezza sui premiati, che come ogni anno ci saranno riconoscimenti personaggi dello sport, musica, del giornalismo dello spettacolo che si sono distinti nell’anno. Premi speciali alle eccellenze campane nella medicina e nell’imprenditoria .

Il Premio dedicato alla memoria del principe della risata è l’unico riconosciuto dalla famiglia De Curtis prima dalla figlia Liliana ed ora dalla nipote Elena entrambe madrine negli anni.

“Come ogni anno cerchiamo di premiare tra i migliori artisti napoletani e non che hanno comunque un nesso con Toto’ - confidano gli organizzatori Carere Della Corte - il premio esiste da 15 anni nel ricordo di Totò e ogni anno grazie ad un lavoro certosino e con tanta passione riusciamo a tirar su una serata di grande spettacolo e divertimento perché il nostro premio è’ aggregazione prima di tutto. Ringraziamo tutti gli artisti che ogni anno ci rinnovano la loro presenza , più che artisti, giornalisti addetti ai lavori preferirei dire Ringrazio tutti gli amici che ogni anno ci accompagnano in questa favolosa avventura, Let’s go 15 edizione del Premio Malafemmena!”.

L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 19.30 su CalcioNapoli24TV canale 296 Digitale terrestre Campania.