Premier League, Everton penalizzato di 10 punti per aver violato il Fair Play Finanziario

Notizie calcio. Penalizzazione di 10 punti per l'Everton, che la Premier League ha inflitto ai Toffees per aver violato Il Fair play finanziario. Più precisamente per violazione delle regole di redditività e sostenibilità della Premier. Lo ha reso noto The Athletic:

“Il club è stato deferito a una commissione indipendente a marzo per presunte violazioni relative alla stagione 2021-22 e il mese scorso si è svolta un’udienza. L’Everton avrebbe potuto essere multato o ricevere restrizioni sui trasferimenti, ma la Premier League ha ora confermato la penalità di una detrazione di punti, che vedrà la squadra di Sean Dyche scendere al 19° posto in classifica, a quattro punti, solo sopra il Burnley ultimo in classifica per differenza reti”.

Lo stesso Everton ha poi replicato con una nota ufficiale, facendo sapere di voler chiedere il ricorso rispetto alla decisione sulla penalità, definita “del tutto sproporzionata e ingiusta“. Ecco un estratto del comunicato del club inglese: