Pistocchi: "Questo Napoli ha un leader, si chiama Insigne: talento indiscutibile, continuo e prolifico"

Ultimissime notizie. Il Napoli batte l'Udinese allo stadio Maradona per 5-1 grazie ai gol di Zielinski, Fabian, Lozano, Di Lorenzo e Insigne. Nel post-partita su Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così il successo del Napoli in Serie A, che vale il secondo posto momentaneo in classifica: "Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibile oggi è anche continuo e prolifico: con i suoi 18 gol in 33 partite proietta gli azzurri verso la Champions Trofeo".

Insigne Lorenzo

